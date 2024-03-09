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برونزية لسورية في الدورة الدولية للكوارش

2024-03-08

دوشانبيه-سانا

حققت لاعبة منتخب سورية للجودو سما أدهم كنعان الميدالية البرونزية في الدورة الدولية للكوارش المقامة في مدينة كوشتنغيري الطاجاكية.

وجاءت برونزية كنعان بمنافسات وزن 57 كغ بمشاركة لاعبين ولاعبات يمثلون 38 دولة من آسيا وإفريقيا وأوروبا.

رئيس اتحاد اللعبة عماد قدور أوضح لـ سانا أن لعبة الجودو والسامبو والكوراش في سورية تثبت في كل استحقاق أنها تسير بالشكل الصحيح من خلال النتائج المتميزة التي تتحقق، لافتاً إلى أن البطولة الدولية في طاجيكستان تشهد منافسة قوية لوجود أبطال عالميين على مستوى فني عالٍ.

هناء صقور

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