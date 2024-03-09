إصابة ثلاثة فلسطينيين باعتداء للاحتلال ومستوطنيه في نابلس والخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب ثلاثة فلسطينيين اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه عليهم في مدينتي نابلس والخليل بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية أوصرين جنوب المدينة واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص، ما أسفر عن إصابة أحدهم بجروح فيما اعتقلت أربعة شبان خلال مداهمتها المنازل والعبث بمحتوياتها وذلك في قرية رأس الفارعة جنوب طوباس وفي خربة الدير بالأغوار الشمالية.

كما أصيب فلسطينيان بجروح جراء اعتداء مستوطنين على منازل في منطقة الركيز بمسافر يطا جنوب الخليل بينما اقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان غرب بيت لحم وأغلقت المدخل الشرقي لها، ما عرقل تنقلات الفلسطينيين.

إلى ذلك شهدت بلدة السيلة الحارثية غرب جنين مظاهرة دعت إليها القوى الوطنية الفلسطينية تنديداً بجريمة إعدام قوات الاحتلال اليوم شاباً في البلدة واحتجاز جثمانه.

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