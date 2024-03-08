المقاومة الفلسطينية: العملية البطولية في مستوطنة حومش رد طبيعي على مجازر الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أكدت المقاومة الفلسطينية أن العملية البطولية التي نفذتها اليوم في مستوطنة حومش شمال الضفة الغربية وأسفرت عن إصابة أربعة جنود للاحتلال الإسرائيلي هي رد طبيعي على مجازر الاحتلال في قطاع غزة المنكوب والضفة وتهديداته للمسجد الأقصى.

وقالت المقاومة في بيان: إن عملية حومش البطولية تؤكد إيمان الشعب الفلسطيني الراسخ بالمقاومة وهو السبيل الوحيد للرد على جرائم الاحتلال ومجازره في غزة وإجراءاته التي يهدد بها المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت المقاومة: على قادة الاحتلال وداعميه أن يدركوا أن تشبث شعبنا بحقه ومقدساته يزيد ولا ينقص ويتعزز ولا يتراجع، مهما بلغت التضحيات ومهما ارتكب الاحتلال من جرائم ومجازر، مشدداً على استعداد المقاومة لتسديد الضربات الموجعة لقلب الكيان ومستوطنيه.

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