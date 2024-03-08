سائحون أجانب: مدينة بصرى الشام الأثرية كنز تاريخي عالمي

درعا-سانا

زار سائحون مدينة بصرى الشام الأثرية اليوم من جنسيات أوروبية وآسيوية واطلعوا على معالمها الأثرية القديمة.

وفي تصريحات لمراسل سانا لفت بابلو ماتيني محاضر جامعي إيطالي إلى أن جمالية مسرح بصرى ومدرجها تذكره بمسرح روما الشهير من حيث التشابه الكبير بينهما مما يدل على التواصل الحضاري في العصور القديمة.

في حين قالت باربرا كومن الخبيرة السياحية البلغارية: إن الحفاظ على النسيج المعماري في المدينة القديمة منذ آلاف السنين هو دليل ثابت على عظمة التلاحم بين العلم والهندسة المعمارية.

الطبيبة البريطانية بولا تاتشي دعت إلى الحفاظ على هذه الكنوز المذهلة من خلال المنظمات الدولية والتي تهتم بالشأن التراثي من حيث رعايتها وإعادة تأهيل بعضها.

كيم يانغ من الصين أشار إلى أن الجمالية المعمارية لمدينة بصرى تأهلها إلى أن تكون على الخريطة السياحية العالمية لأنها تحف فنية أكثر مما هي معمارية.

واعتبرت المواطنة الروسية ناتاشا أن زيارتها إلى بصرى من أجمل محطات حياتها حيث عاشت تمازج كبيرا بين الحاضر والماضي ولفتت إلى أنها ستعمل من خلال الشركات الروسية لتنظيم رحلات إلى جميع المناطق الأثرية في سورية مستقبلاً.

رئيس مجلس مدينة بصرى سليمان الشحمة أكد أنه بالتعاون مع المجتمع المحلي يقدمون كل سبل الراحة للزائرين والسائحين من خلال البروشورات التعريفية والأدلاء الخبراء بالمواقع الأثرية لافتا إلى أن المدينة تشهد هذه الأيام نشاطاً سياحياً.

رضوان الراضي

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