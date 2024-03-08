احتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي بالقامشلي

الحسكة-سانا

أقامت رابطة النساء السوريات لحماية الطفولة والأمومة بالتعاون مع اللجنة المنطقية للحزب الشيوعي السوري بالجزيرة احتفالية فنية في مدينة القامشلي بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وتضمنت الاحتفالية التي أقيمت في مكتب الحزب في حي الهلالية قصائد شعرية عن المرأة وأغاني وطنية ودبكات شعبية.

وبيّن عضو اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي الدكتور عبدالرحمن خليل في تصريح لمراسلة سانا أن احتفالية اليوم هي تكريم للمرأة التي صمدت مع أبناء شعبنا في وجه الهجمة التي تقودها الإمبريالية الأمريكية وأعوانها وأدواتها ضد بلادنا، مشيراً إلى أن مشروع التقسيم والتفتيت لن ينجح لأن شرفاء شعبنا يحاربون من أجل الحفاظ على تراب الوطن وسيادته.

وأكد خليل أن المحتلين وأعوانهم وأدواتهم في الجزيرة السورية لن ينجحوا في مخططاتهم لأن شعبنا وطني وتاريخه عريق وستبقى سورية موحدة أرضاً وشعباً.

يذكر أن رابطة النساء السوريات لحماية الطفولة والأمومة تأسست عام 1949.

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