فريقا العربي وشهبا يحرزان لقب دوري السويداء بكرة القدم لفئتي الأشبال والناشئين

السويداء-سانا

أحرز فريق العربي لقب بطولة دوري السويداء بكرة القدم لفئة الأشبال بعد تغلبه اليوم على فريق شهبا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية في ختام منافسات الدور الثاني للبطولة.

وبهذه النتيجة رفع فريق العربي رصيده إلى ست نقاط وتساوى بنفس الرصيد مع فريقي الرحى صاحب المركز الثاني وشهبا الثالث لكن تقدم عليهما بفارق الأهداف في مواجهة الفرق فيما بينها علما أن الرحى تغلب اليوم على القريا 4-0.

وفي فئة الناشئين أحرز فريق شهبا اللقب بتغلبه اليوم على العربي على أرض الملعب الصناعي بمدينة المزرعة الرياضية بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بدون أهداف فيما حل فريق أكاديمية آيسات بالمركز الثالث بفوزه على فريق القريا بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2.

وتنافست في الدور الثاني لبطولة دوري السويداء بكرة القدم بعد تأهلها من الدور الأول لفئة الأشبال فرق العربي والرحى وشهبا والقريا وللناشئين فرق شهبا والعربي وأكاديمية آيسات والقريا بحيث تنافست فيما بينها ضمن مجموعة واحدة لكل فئة أقيمت مبارياتها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة.

عمر الطويل

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