مقرر أممي: الاقتراح الأمريكي حول إقامة ميناء مؤقت في غزة خبيث ومرتبط بالانتخابات

جنيف-سانا

ندّد المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري اليوم باقتراح الولايات المتحدة إقامة ميناء مؤقت في غزة لنقل المساعدات الإنسانية عبر البحر إلى القطاع المحاصر، واصفاً إياه بأنه “خبيث”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المقرر الأممي قوله اليوم خلال مؤتمر صحافي في جنيف أن الاقتراح الأمريكي “خبيث”، مذكراً بأنّ “الولايات المتحدة تقدّم في الوقت نفسه قنابل وذخائر ودعماً مالياً لإسرائيل”.

وأوضح أنّ “الرغبة الأمريكية في إنشاء ميناء تهدف قبل كل شيء إلى الاستجابة مع اقتراب الانتخابات في الولايات المتحدة للضغوط الداخلية التي يمارسها جزء من الأمريكيين”.

وأضاف: “للمرة الأولى أسمع أحداً يقول إننا بحاجة إلى استخدام رصيف بحري.. لم يطلب أحد رصيفاً بحرياً.. لا الشعب الفلسطيني ولا المجتمع الإنساني”.

وأكد فخري أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي “عمدت إلى تجويع الشعب الفلسطيني في غزة وأن المجاعة تحدث بالفعل أو هي على الأبواب”.

وأضاف: “السبب الذي يجعل العديد من الخبراء يقولون إن المجاعة موجودة بالفعل أو ستحدث في أي لحظة هو أننا بدأنا نرى أطفالاً يموتون بسبب سوء التغذية”.

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