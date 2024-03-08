إصابة 4 جنود للاحتلال في عملية بطولية للمقاومة شمال الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب أربعة جنود للاحتلال الإسرائيلي اليوم خلال عملية بطولية للمقاومة الفلسطينية في مستوطنة “حومش” شمال الضفة الغربية، وذلك رداً على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مقاومين اثنين أطلقا الرصاص على موقع لقوات الاحتلال في مستوطنة “حومش” بين نابلس وجنين، ثم فجّرا عبوة ناسفة بالمكان ما أدى لإصابة أربعة جنود، قبل أن يتمكن منفذا العملية من الانسحاب.

وكان استشهد فلسطيني يوم الثلاثاء الماضي بعد تنفيذه عملية بطولية قرب مستوطنة مقامة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية أسفرت عن إصابة جندي للاحتلال.

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