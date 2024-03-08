SCS-NET
الشريط الإخباري
عــاجــل المكتب الإعلامي في غزة: عملية الإنزال الجوي العشوائية للمساعدات أوقعت 5 شهداء وهي غير مجدية ونطالب بفتح المعابر البرية وإدخال آلاف أطنان المساعدات فوراً منعاً لتعمّق المجاعة في قطاع غزة

طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض والجو غائم جزئياً إلى غائم ماطر

2024-03-08

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر والهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة.

وأشارت المديرية إلى أن أجواء الليل تكون باردة وخاصة في المرتفعات الجبلية مع تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر ولاسيما في أجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية الغربية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 75 كيلومتراً في الساعة أحياناً على المناطق الساحلية والجنوبية والوسطى أما البحر فيكون متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق17 / 6
المنطقة الجنوبية15 / 4
المرتفعات الجبلية10/ 0
المنطقة الوسطى16 / 6
المنطقة الساحلية19 / 11
المنطقة الشمالية16 / 5
منطقة الجزيرة17 / 4
المنطقة الشرقية20 / 6
منطقة البادية17 / 4

انظر ايضاً

طقس الغد… الحرارة إلى انخفاض وهطولات غزيرة متوقعة على بعض المناطق

دمشق-سانا تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved