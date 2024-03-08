طقس الغد.. الحرارة إلى انخفاض والجو غائم جزئياً إلى غائم ماطر

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل في أغلب المناطق نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر والهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وحبات البرد أحياناً وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية والجزيرة.

وأشارت المديرية إلى أن أجواء الليل تكون باردة وخاصة في المرتفعات الجبلية مع تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر ولاسيما في أجزاء من المنطقة الوسطى والشمالية الغربية.

الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 75 كيلومتراً في الساعة أحياناً على المناطق الساحلية والجنوبية والوسطى أما البحر فيكون متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..