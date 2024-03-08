تنظيم 25 ضبطاً تموينياً في درعا بحق محطات وقود وأفران وفعاليات تجارية مختلفة

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال الأسبوع الحالي 25 ضبطاً تموينياً بحق محطات محروقات ومخابز خاصة وفعاليات تجارية مختلفة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة ذكر بتصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت محطتي وقود في نصيب والطيبة بسبب عدم وجود مؤشر نظامي للقياس ومحطة بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار ومخابز في قرفا وعلما وكمونة ونصيب لإنتاج خبز سيىء الصنع وعدم التقيد بمواعيد العمل وغيرها.

وأضاف: إن دوريات حماية المستهلك نظمت 18 ضبطاً بحق أصحاب محال سمانة ومطاعم وألبسة وهدايا وأحذية وإكسسوارات ومحمصة ومحل بيع قطع الدجاج في نوى ودرعا وغباغب وقيطة وإزرع وتبنة والحارة وجباب بسبب عدم وجود فواتير أو إبراز فواتير غير نظامية وعدم وجود سجل تجاري وعدم الإعلان عن الأسعار.

قاسم المقداد

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