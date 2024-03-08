استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال غرب جنين

القدس المحتلة-سانا

استشهد فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وسط وابل من الرصاص وقنابل الغاز السام، وفرضت حصاراً مشدداً على وسط البلدة وحي الجرادات فيها، واحتجزت ثلاثة فلسطينيين ثم أطلقت النار على شاب في منزله واعتقلته وهو مصاب قبل أن يستشهد.

وكان استشهد أول من أمس فتى متأثراً بجروحه التي أُصيب بها جراء اعتداء قوات الاحتلال على قرية بورين جنوب نابلس الأسبوع الماضي.

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