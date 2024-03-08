الذهب يسجل ارتفاعاً قياسياً

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى مستويات غير مسبوقة للجلسة الرابعة على التوالي.

وذكرت رويترز أن أسعار الذهب ارتفعت في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2168.28 دولاراً للأوقية في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2175.50 دولاراً.

ووصل سعر الذهب إلى مستوى غير مسبوق عند 2170.99 دولاراً في وقت سابق من الجلسة وارتفع بنسبة تزيد على 4.1 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع في طريقه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ منتصف شهر تشرين الأول الماضي.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 24.53 دولاراً كما صعد البلاتين 0.1 إلى 920.25 دولاراً للأوقية وربح البلاديوم 1.5 بالمئة وارتفع إلى 10.48.67 دولاراً.

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