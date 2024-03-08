SCS-NET
الشريط الإخباري

الذهب يسجل ارتفاعاً قياسياً

2024-03-08

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم إلى مستويات غير مسبوقة للجلسة الرابعة على التوالي.

وذكرت رويترز أن أسعار الذهب ارتفعت في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2168.28 دولاراً للأوقية في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2175.50 دولاراً.

ووصل سعر الذهب إلى مستوى غير مسبوق عند 2170.99 دولاراً في وقت سابق  من الجلسة وارتفع بنسبة تزيد على 4.1 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع في طريقه لتسجيل أكبر زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية منذ منتصف شهر تشرين الأول الماضي.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 24.53 دولاراً كما صعد البلاتين 0.1 إلى 920.25 دولاراً للأوقية وربح البلاديوم 1.5 بالمئة وارتفع إلى 10.48.67 دولاراً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc

انظر ايضاً

ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا ارتفعت أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي اليوم بفضل تراجع الدولار

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved