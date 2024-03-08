إطلاق جائزة للأدب النسوي ضمن حفل فني يحتفي بالمرأة السورية في ثقافي حمص

حمص-سانا

بمناسبة يوم المرأة العالمي واحتفاء بعطاء المرأة السورية التي تصنع قصص نجاح ملهمة للأجيال أقام مشروع شيبلا الثقافي حفلاً فنياً بحضور عدد من السيدات الرائدات بحمص ضمن صالة عبد المعين الملوحي في المركز الثقافي في حمص.

وتضمن الحفل فقرات موسيقية غنائية طربية وتراثية قدمها كورال شيبلا بقيادة المايسترو محمد عيد وأغنية خاصة بعيد المرأة ولوحة رقص باليه للراقصة نسرين محمد وفقرة عزف منفرد للعازفة ميس الساطي ومنحوتة “المرأة الحالمة” تقديم الفنانة رنا محمود.

كما تم خلال الحفل إطلاق جائزة شيبلا للأدب النسوي بالتعاون مع اتحاد الكتاب العرب.

وأشارت الدكتورة آلاء دياب رئيس جمعية شيبلا الثقافية إلى أن حفل اليوم يهدف إلى إلقاء الضوء على الشخصيات النسائية الرائدة في المجتمع وتقديم صورة المرأة القوية والقيادية التي استطاعت أن تنتج وتتخطى العقبات وتحدث أثراً مجتمعياً.

وبينت أن مشروع شيبلا بصدد نشر معجم عن الشاعرات الحمصيات من إعداد الدكتور حسان قمحية، وسيكون خطوة من خطوات توثيق الأدب النسوي السوري.

بدورها لفتت علا الجبر مديرة دار شيبلا للنشر إلى أن مشروع شيبلا يضم داراً للنشر وكورالاً وجمعية ثقافية، ويتم حالياً التحضير لفرقة فنون شعبية خاصة بالمشروع الذي تجاوزت نشاطاته حمص لتصل إلى عدة محافظات.

وأشارت إلى أن جائزة شيبلا للأدب النسوي موجهة للكاتبات من عمر 25 حتى 45 عاماً حول مواضيع تهتم بقضايا المرأة وتستلهم قصصها من الشخصيات النسائية الناجحة في التاريخ السوري.

وبينت الأديبة أميمة إبراهيم رئيسة فرع حمص لاتحاد الكتاب العرب أن الحركة الأدبية بحمص تحفل بأسماء أديبات كثيرات تركن بصمة في الأدب النسوي، مؤكدة أن عطاء المرأة لا يتوقف على الحمل والإنجاب وإنما يتصاعد ليشمل كل مقومات الحياة.

يذكر أن مشروع شيبلا الثقافي تأسس في أيلول العام الماضي ويعنى بإحياء الثقافة السورية بكل ألوانها وأشكالها وفنونها واتخذ من نقش قديم للملكة جوليا “ملكة إيميسا (حمص قديماً) شعاراً له.

رشا محرز

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