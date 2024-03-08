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الخارجية الفلسطينية: على المجتمع الدولي محاكمة مجرمي الاحتلال على مجازرهم

2024-03-08

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بمحاكمة مجرمي كيان الاحتلال الإسرائيلي على مجازرهم التي يرتكبونها في قطاع غزة، وخاصة بما يتعلق بمجزرة شارع الرشيد غرب مدينة غزة نهاية الشهر الفائت، والتي راح ضحيتها أكثر من 118 شهيداً و760 جريحاً.

ولفتت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إلى أن الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية في القطاع المنكوب عبر القصف والقتل والتجويع والاعتقال والتهجير القسري وتدمير البنى في إطار التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي محاسبة القتلة فوراً.

وأشارت الخارجية إلى أنها تنتظر ردود فعل الدول التي طالبت بلجان تحقيق مستقلة دولية في مجزرة شارع الرشيد، مؤكدةً أن كيان الاحتلال يقدم أكاذيب وروايات مسيسة ومفضوحة للتغطية على جرائمه.

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