مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: توسيع المستوطنات الإسرائيلية جريمة حرب

جنيف-سانا

أكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية المقاومة على الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل (جريمة حرب).

وقال تورك اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف: “إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة توسعت على نحو غير مسبوق وتحمل خطر القضاء على أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة”، مضيفاً “إن مواصلة توسيع المستوطنات يعد تهجيراً للسكان من قبل “إسرائيل” وهو جريمة حرب بموجب القانون الدولي”.

وكانت سلطات الاحتلال أعلنت أمس الأول مخططا لإقامة 3500 وحدة استيطانية جديدة بغية توسيع عدد من المستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة، بينما أعلنت في الـ 23 من الشهر الفائت عن مخطط اخر لإقامة أكثر من 3000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن خطط الاحتلال الاستيطانية الجديدة تصعيد خطير سيؤدي إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة، مشيرة إلى أن الفشل الدولي في معاقبة “إسرائيل” شجعها على الإمعان في تحدي الشرعية الدولية.

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