الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وفولغوغراد

موسكو-سانا

أسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسي 12 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وفولغوغراد.

ونقل موقع RT عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان: “خلال الليلة الماضية تم التصدي لمحاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام مسيرات جوية ضد أهداف على الأراضي الروسية، حيث تم إسقاط طائرة أوكرانية بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و11 طائرة أخرى فوق مقاطعة فولغوغراد”.

وكانت الدفاعات الجوية الروسية اعترضت أمس طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك، ودمرت 3 مسيرات أخرى فوق مقاطعة بريانسك، و2 فوق مقاطعة تولا.

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