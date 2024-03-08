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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

السيد الرئيس بشار الأسد يجري مقابلة مع الصحفي الروسي فلاديمير سولوفيوف 3-3-2024

2024-03-08

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بالصور.. أبرز الأحداث في أسبوع

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