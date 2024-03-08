إيران تطالب بطرد الكيان الإسرائيلي من لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة

طهران-سانا

طالبت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة بطرد كيان الاحتلال الإسرائيلي من لجنة المرأة التابعة للمنظمة الدولية.

وقالت الممثلية في بيان لها أمس عشية يوم المرأة العالمي: إن تمكين المرأة وتعزيز حقوقها يتطلب معالجة الظلم الذي يلحق بها، وأضافت: إن أكثر من تسعة آلاف سيدة فلسطينية استشهدن على يد الكيان الصهيوني وسط تقاعس مجلس الأمن الدولي، مشددة على وجوب منع إشغال مقاعد الأمم المتحدة من قبل هذا الكيان.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أكدت أمس أن من حق النساء والفتيات الفلسطينيات العيش بأمان وسلام والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات وجرائم ومجازر الاحتلال الاستعماري الممنهجة وواسعة النطاق لحقوقهن، مشيرة إلى أنه بينما يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي تتعرض المرأة الفلسطينية إلى أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في وقت يتجاهل فيه العالم معاناتها، والمذبحة المستمرة بحقها منذ 76 عاماً.

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