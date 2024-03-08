الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف مجازر الاحتلال المستمرة لحقوق النساء

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي ومؤسساته بالعمل من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف المجازر والإبادة الجماعية ومحاسبة الاحتلال ومستوطنيه على جرائمهم وانتهاكاتهم المستمرة لحقوق النساء والفتيات الفلسطينيات وتوفير الحماية الدولية لهن.

وقالت الوزارة في بيان بمناسبة يوم المرأة العالمي نقلته وكالة وفا إن من حق النساء والفتيات الفلسطينيات العيش بأمان وسلام والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات وجرائم ومجازر الاحتلال الاستعماري الممنهجة وواسعة النطاق لحقوقهن بما يشمل الإبادة الجماعية والإعدامات والترحيل القسري والاعتقال التعسفي وصولاً لإنهاء الاحتلال الاستعماري لأرض فلسطين وتفكيك نظام الفصل العنصري وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين واللاجئات إلى ديارهم التي هجروا منها دون قيد أو شرط.

وأشارت الوزارة إلى أنه بينما يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي تتعرض المرأة الفلسطينية إلى أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في وقت يتجاهل فيه العالم معاناتها والمذبحة المستمرة بحقها منذ 76 عاماً.

وأوضحت الوزارة أن النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من العدوان الإسرائيلي في ظل ظروف مأساوية لا إنسانية دون توفر أي نوع من أنواع الخدمات وهو ما أكدت عليه العديد من المؤسسات الأممية والخبراء والمقررين الخاصين الأمميين، لافتة إلى أن ما تعانيه المرأة الفلسطينية في قطاع غزة لا يمكن فصله عن معاناة النساء والفتيات في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

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