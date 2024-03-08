من حلب إلى غزة… أمسية وطنية لفرقة الأرض الفلسطينية بحلب

حلب-سانا

أحيت فرقة الأرض الفلسطينية اليوم على مدرج الفنان عمر حجو بالمركز الثقافي العربي في العزيزية أمسية وطنية حملت عنوان (من حلب إلى غزة.. طوفان الأقصى).

وتضمن الحفل أغاني وطنية من التراث الفلسطيني عكست ألوان مختلفة من الموسيقا الفلسطينية.

ولفت مدير المركز الثقافي بالعزيزية جهاد الغنيمة في تصريح لمراسل سانا إلى أن الحفل يجسد القيم الوطنية من خلال التراث ويسهم في إيصال رسالة حضارية عن فلسطين ولا سيما في الأيام العصيبة التي تمر بها.

وبيّن مشرف الفرقة موفق الحاج أن الفرقة المؤلفة من 21 عازفاً ومغنين شباب يؤدون الأغاني التراثية الفلسطينية في محاولة المحافظة على التراث الفلسطيني وتقديراً لدور سورية في هذا الخصوص.

وتطرق عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنس الدربي إلى دور التضامن الثقافي مع القضية الفلسطينية كرسالة واحدة تنتصر على رسالة الموت.

كما تضمنت الأمسية أغنيات من كلمات الراحل عصام ترشحاتي تكريماً له وللإرث الأدبي الذي تركه للأجيال.

أوهانيس شهريان

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