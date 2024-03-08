المرأة (الأم والأديبة) عنوان لقاء النادي الأدبي الثقافي في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أقام النادي الأدبي الثقافي لقاءه الشهري بعنوان.. “المرأة: الأم والأديبة”، بإدارة الدكتور راتب سكر وبمشاركة عدد من الكتاب والفنانين، وذلك في المركز الثقافي العربي بـ (أبو رمانة) في دمشق.

وركّز اللقاء على “الأم الأديبة” وكيف انعكس دورها في الثقافة والمجتمع على تربية أبنائها، حيث شاركت الأديبة الدكتورة ناديا خوست تجربتها كأم ومما جاء في كلمتها قربتني الأمومة من فهم نساء الأجيال التي سبقتنا، ومن القدرة على صياغة شخصيات إنسانية.

ولم تنس الدكتورة خوست الأم الفلسطينية من كلماتها وشبهتها “بالحارسة” التي ناضلت طيلة ثلاثة أرباع قرن من أجل بقاء الشعب الفلسطيني من الإبادة.

أما الشاعرة دولة عبّاس ابتدأت كلمتها متوجهةً إلى غزة الثكلى، ومن ثم تحدثت عن علاقتها بابنتها مشبهة إياها بعلاقة الروح بالجسد.

وشارك الشاعر الدكتور نزار بني المرجة تجربة والدته الإعلامية والمناضلة زهرة يوسف وأضاء على أهم محطات حياتها.

مريم حجير

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