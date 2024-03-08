الشراكات الخضراء… مؤتمر علمي للوصول إلى حلول مستدامة للبيئة

دمشق-سانا

تحت عنوان الشراكات الخضراء أقامت مؤسسة رياديو المناخ السوريون بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤتمراً علمياً في فندق الشام بدمشق بهدف التشبيك بين مختلف القطاعات وتبادل الخبرات المتنوعة للوصول إلى حلول خضراء ومستدامة للبيئة.

ولفت المشاركون في المؤتمر إلى أن التحول الأخضر هو العمل على أساليب وتقنيات ووسائل تعتمد على الطاقات المتجددة وأسس بيئية تخرج بمخرجات ونتائج صديقة للبيئة وتقلل من الانبعاثات والأضرار على البيئة، وأنه من الممكن رؤية التحول الرقمي في الزراعة والاقتصاد وعلى مستوى القوانين أيضاً.

وطالب المشاركون في المؤتمر بالتوجه إلى إلزام قانوني والعمل على الجانب الإعلامي التوعوي وتعزيز أهمية البيئة لدى الشباب بشكل حصري وتطوير قوانين تلزم الصناعيين بإنتاج منتجات قابلة لإعادة التدوير والبدء بخطوات عملية بهذا الخصوص.

مدير قسم التجارب في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية المهندس الزراعي محمد حنانا تحدث عن الاستشراف المناخي للمستقبل وضرورة التخطيط بشكل صحيح في ظل التأثيرات المناخية المتعلقة بارتفاع درجات الحرارة وموجات الجفاف والشتاء القصير وعدم انتظام الهطولات المطرية مستعرضاً أهم مميزات الاستشراف المناخي وفوائده مثل المرونة في التصرف على مستوى الأفراد والمؤسسات والدولة والتخطيط بشكل أفضل ووجود أنظمة إنذار مبكر بخصوص الحرائق التي تحدث.

فرح الأسعد المديرة التنفيذية للمؤسسة لفتت إلى أن مخرجات هذا المؤتمر ستكون عبارة عن وثيقة لبناء كل المشاريع القادمة والاعتماد على هذه الشراكات للعمل خلال الفترة القادمة لتحقيق التحول الأخضر وكيفية الإسراع في تنفيذه وجعله مجدياً اقتصادياً.

المهندسة هيفاء صالح رئيسة قسم المشاركة الشبابية للعمل مناخي في المؤسسة أشارت إلى أن الهدف من المؤتمر هو الاجتماع مع الاشخاص الذين يسعون إلى التحول الأخضر من جميع القطاعات السورية وخاصة قطاع الشباب بهدف خلق شراكات وعمل جماعي على أرض الواقع للسعي نحو التحول الأخضر من خلال فعاليات ونشاطات وتدريبات بارزة.

تخلل المؤتمر عرض فيديو تعريفي حول عمل مؤسسة رياديو المناخ السوريون التي تهدف إلى الانتقال بالخطط الأكاديمية واللوجيستية وتطبيقها على هيئة مشاريع للتحول الأخضر في سورية بطابع شبابي.

مدا علوش

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