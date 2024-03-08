افتتاح سوق “رمضان..تشارك بالخير” في دير الزور

دير الزور-سانا

أطلقت محافظة دير الزور بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة في المحافظة وفرع المؤسسة السورية للتجارة اليوم فعاليات سوق “رمضان..تشارك بالخير” الذي يقام في شارع حسن الطه، وتطرح فيه البضائع والسلع التي تحتاجها الأسرة خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة.

وقال عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور المهندس محمد محيمد في تصريح لمراسل سانا إن السوق أصبح تقليداً سنوياً تقيمه المحافظة قبيل شهر رمضان المبارك بهدف تأمين احتياجات الأسر من المواد والسلع خلال الشهر الكريم بأسعار مخفضة إضافة إلى إقامة فعاليات ثقافية وفنية وسهرات رمضانية لافتاً إلى أن السوق أقيم هذا العام في شارع حسن الطه بهدف

إعادة الحياة إلى هذا الشارع التجاري الحيوي الذي قامت المحافظة بإعادة تأهيل البنى التحتية فيه بعد أن طالته أعمال التخريب التي خلفتها التنظيمات الإرهابية.

بدوره بيّن رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي المحيميد أن السوق الذي تشارك فيه أكثر من 30 فعالية تجارية يضم بضائع متنوعة بأسعار مخفضة قريبة من سعر التكلفة إضافة إلى تقديم عروض عديدة من قبل التجار المشاركين وذلك بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، لافتاً إلى أن معظم البضائع المطروحة حالياً هي للمواد الغذائية والاستهلاكية على أن يتم خلال النصف الثاني من شهر رمضان طرح الملابس والأحذية استعداداً لعيد الفطر.

وأشار مدير فرع السورية للتجارة أغيد الجويشي أن مشاركة المؤسسة في هذا السوق تأتي في سياق الدور الذي يقع على عاتقها بتحقيق التوازن السعري في الأسواق لافتاً إلى أن الفرع يشارك بجناح واسع يضم سلعاً أساسية ومواد تموينية.

ونوه عدد من المواطنين بهذه المبادرة التي توفر لهم السلع التي يحتاجونها خلال شهر رمضان المبارك بجودة عالية وأسعار منافسة.

إبراهيم الضلي

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