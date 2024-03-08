بمشاركة 130 سيدة.. افتتاح معرض سيدات الشهباء بحلب

حلب-سانا

افتتحت اليوم فعاليات معرض سيدات الشهباء الذي تنظمه لجنة سيدات الأعمال بغرفة صناعة حلب بمشاركة 130 سيدة وربة منزل في مجمع الشهبا روز بحلب ويضم تشكيلة واسعة من المنتجات الصناعية والمشغولات اليدوية والمطرزات واكسسوارات الزينة ومساحيق التجميل والصابون الحلبي والحلويات والأطعمة التراثية وغيرها.

وبيّن رئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي في تصريح للإعلاميين أهمية المعرض الذي يعبّر عن صمود المرأة الحلبية ووقوفها في وجه الظروف التي تعرضت لها من خلال اعتمادها على الصناعات المنزلية والمنتجات اليدوية التي تساهم في تحسين مستواها المعيشي، داعياً الجهات الحكومية لتقديم الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة للمشاركات وتمكينهن من توسيع عملهن وتحقيق دخل مادي إضافي.

ولفت الشهابي إلى اهتمام غرفة الصناعة بتقديم كل الدعم للمشاركات من خلال إقامة الدورات التدريبية لهن وتنظيم المعارض لتسويق منتجاتهن وتصديرها للأسواق الخارجية.

بدورها قالت رئيسة لجنة سيدات الأعمال بغرفة صناعة حلب المهندسة آني ماركوسيان أن المعرض الذي يستمر لثلاثة أيام يتميز بتنوع كبير لمنتجات المرأة الحلبية والتي تعبر عن مواهب وإمكانات وقدرات السيدة الحلبية منوهة بدور غرفة الصناعة في تقديم المساعدة والدعم المطلوب للمشاركات من خلال تنظيم هذا المعرض ليكون منفذاً لبيع منتجاتهن.

وتحدثت راما هدايا عن مشاركتها بالمعرض بأنواع الألبسة والحقائب اليدوية النسائية والتي تم تقديمها بموديلات حديثة ترضي أذواق المتسوقين خاصة مع اقتراب أعياد الأم والمعلم مع إجراء حسومات على البيع أيام المعرض.

وقالت رشا دانيال إنها تشارك بمجموعة ألبسة رجالية ونسائية وأطفال وهي نتاج مشروعها الصغير للقطنيات وتحرص على تقديمها بأسعار متقاربة مع سعر التكلفة دون وساطة التاجر، منوهة بالإقبال اللافت على المعرض للتسوق.

وبيّنت إيفا حموي أنها تشارك بمشغولاتها اليدوية من إكسسوارات الزينة للمرأة ومستلزمات العروس وتقدمها بأسعار مشجعة للزوار وهذا ما أكدت عليه المشاركة يمامة تركماني أنها تقدم منتجاتها من المطرزات ومشغولات الأيتامين ولوحات مخصصة لشهر رمضان وبهامش ربح قليل.

وبيّنت جمانة عبد الحي من جمعية الرجاء الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة أنها تقدم منتجات من الحلويات والمعجنات وأنواع الكاتو والبتفورات التي يشارك ذوو الاحتياجات الخاصة بصناعتها ما يسهم في دمجهم بالمجتمع.

حضر الافتتاح محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور وحشد من الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية.

قصي رزوق

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