غارمونين: مصادرة الأصول الروسية المجمدة في سويسرا سرقة وستضر بسمعتها

برن-سانا

صرّح السفير الروسي لدى برن سيرغي غارمونين بأن مصادرة سويسرا للأصول الروسية المجمدة وتسليمها لأوكرانيا تعتبر “سرقة بحتة وستضر بسمعة سويسرا عالمياً”.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن غارمونين قوله في تصريح اليوم إنه “في الوقت الراهن ندرس قرار المجلس الأعلى في البرلمان السويسري وفي أي حال من الأحوال نعتبر أي مصادرة للأصول السيادية لروسيا الاتحادية أو أي دولة أخرى غير شرعية” مشيراً إلى أن القيادة الروسية كانت قد أكدت مراراً أنها تعتبر مثل هذه الخطوات سرقة بحتة”.

وأضاف غارمونين: إن هذا القرار سيضر في حال تنفيذه بالسلامة القانونية للمنظومة المالية الدولية، وكذلك بسمعة سويسرا كدولة القانون ومركز مالي موثوق به.

يذكر أن مجلس الولايات السويسري صوت في وقت سابق اليوم إلى جانب قرار استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في البلاد بقيمة نحو8.5 مليارات دولار لإعادة ما يسمى “إعمار أوكرانيا”.

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