83 شهيداً و142 جريحاً ضحايا اليوم الـ 153 لعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 9 مجازر في قطاع غزة المنكوب راح ضحيتها 83 شهيداً و142 جريحاً.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الاحتلال يواصل عدوانه لليوم الـ 153 على القطاع بأشكال متعددة ما بين إعدامات ميدانية ومجازر وإبادة جماعية ومسح لأحياء سكنية بمن فيها، ما أدى لارتفاع عدد ضحايا العدوان المستمر منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 30800 شهيد و72298 جريحاً، لافتةً إلى أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأكدت الوزارة أن عشرات حالات التسمم الغذائي تصل إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة يومياً جراء تلوث المزروعات والأعشاب في غزة بالذخائر الإسرائيلية في ظل استمرار حرب التجويع التي يرتكبها الاحتلال وخاصة في غزة وشمالها.

من جانبها ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال قصف خلال الساعات الأخيرة وسط خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين من عائلة واحدة، فيما استشهد فلسطيني وجُرح آخر في قصف منطقة المواصي في خان يونس، كما تم انتشال جثمان شهيدين هما أب وابنه بعدما أعدمتهما قوات الاحتلال في مدرسة (فرحانة) بخان يونس.

وفي وسط القطاع، ارتفع عدد شهداء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال فجر اليوم في مخيم النصيرات ودير البلح إلى 42 بعد انتشال 7 جثامين من المنطقة، كما قصف الطيران أرضاً زراعية على مدخل مخيم البريج.

كما استشهد فلسطيني وأُصيب آخرون بقصف الاحتلال منزلاً في جباليا البلد شمال قطاع غزة، فيما شن طيرانه سلسلة غارات باتجاه شارع 10 جنوب حي الزيتون شرق مدينة غزة.

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