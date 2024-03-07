الوزير جوخدار يبحث مع السفير الباكستاني سبل تعزيز التعاون الصناعي

دمشق-سانا

بحث وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار مع السفير الباكستاني بدمشق شاهد أختر سبل تعزيز آليات التعاون بين سورية وباكستان والفرص الاستثمارية المتعلقة بالقطاع الصناعي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة اليوم إمكانية تطوير التعاون المشترك في مجال التقنيات والتكنولوجيا الصناعية في القطاع النسيجي وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر الفنية السورية والكفاءات المتخصصة في مجال الرقمنة والمعلوماتية والتنمية الصناعية عبر إيفادهم إلى باكستان لتطوير خبراتهم.

الوزير جوخدار أكد أهمية تطوير علاقات التعاون الصناعي مع باكستان والارتقاء بها بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين الصديقين من خلال إستراتيجية تتضمن خطة عمل يتم وضعها عبر فرق فنية من الجانبين لدراسة إمكانيات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه نوه السفير أختر بالعلاقات التي تربط بلاده مع سورية مؤكداً رغبة بلاده بتعميق هذه العلاقات والحرص على ترسيخها والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق الأهداف المشتركة لكلا البلدين.

لؤي حسامو

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