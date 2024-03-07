المقاومة اللبنانية تستهدف مستوطنتين ومواقع للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية اليوم مستوطنتين إسرائيليتين ومواقع لقوات العدو الإسرائيلي، محققة فيها إصابات مباشرة.

وذكرت المقاومة في بيانات منفصلة أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة ورداً على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة قصفت المقاومة مستوطنة عفدون بصواريخ الكاتيوشا”.

كما ‌‏استهدفت المقاومة أماكن تموضع جنود العدو في مستعمرة المطلة وأصابوها إصابة مباشرة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح.

كذلك استهدف رجال المقاومة مربض الزاعورة لقوات العدو الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية، وقصفوا مقراً مستحدثاً لقيادة القطاع في ليمان عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة بالقذائف المدفعية، محققين فيهما إصابات مباشرة.

وأشارت المقاومة إلى أنها نفذت هجوماً جوياً ‌‏بمسيرتين انقضاضيتين على ثكنة معاليه غولان، كما استهدف مقاتلوها ‌‌‏موقعي الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ورويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوهما إصابة مباشرة. ‌‏

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية استهدفت أمس العدو الإسرائيلي في موقعي زبدين ورويسات العلم بمزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وحققت فيهما إصابات مباشرة.

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