بازار خيري فصحي في كاتدرائية سيدة النياح بحارة الزيتون بدمشق

دمشق-سانا

افتتح البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك مساء اليوم، البازار الفصحي في كاتدرائية سيدة النياح البطريركية بحارة الزيتون بدمشق.

وأكد النائب البطريركي المطران نقولا أنتيبا في تصريح لـ سانا أن إقامة البازارات أصبحت جهداً وتقليداً سنوياً، وتستخدم عائداته في النشاطات الخيرية للكنيسة تعزيزاً للتضامن الاجتماعي.

وأشار فادي خوري إلى أنه يشارك في البازار بمنحوتات وقطع فنية من وحي الفصح المجيد مصنوعة من الخشب.

بدورها منسقة البازار جيزيل هنا أشارت إلى أن البازار الذي يستمر أربعة أيام يزخر بمنتوجات يدوية الصنع من ألبسة وإكسسوارات ومصنوعات خشبية وتزيينية ومنتجات غذائية كالحلويات والشوكولا والمربيات والمشروبات والعصائر إضافة إلى ألعاب الأطفال.

عماد الدغلي

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