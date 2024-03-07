مباحثات سورية أرمينية لتعزيز التعاون الثقافي

يريفان-سانا

تركزت مباحثات السفيرة السورية في أرمينيا نورا أريسيان مع نائب وزيرة التربية والتعليم والثقافة والرياضة الأرميني تانييل تانييليان على تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الثقافي.

وخلال اللقاء تمت مناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين مكتبة الأسد ودار المخطوطات الأرمينية، وكذلك إمكانية التعاون مع المسرح الأكاديمي الوطني للأوبرا والباليه من خلال تبادل الخبرات واستضافة العازفين.

من جهته أشار تانييليان إلى الروابط الحضارية والاجتماعية المشتركة بين سورية وأرمينيا، مؤكداً اهتمام بلاده بالتعاون مع سورية في المجال الثقافي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency