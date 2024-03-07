تغطية أخبار قطاع غزة في الإعلام البريطاني… تحيز للاحتلال وتشويه للحقائق

لندن-سانا

أبدت وسائل الإعلام البريطاني انحيازاً واضحاً لجهة كيان الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة، فيما شاركت في نشر معلومات مضللة ساهمت في تشويه الحقائق.

وفي هذا الصدد أكد “مركز الرصد الإعلامي التابع للمجلس الإسلامي في بريطانيا” في تقرير صدر عنه بشأن لغة وتعامل وسائل الإعلام البريطانية مع العدوان الإسرائيلي على غزة وذلك في منشورات 28 وسيلة إعلام خلال الشهر الأول للعدوان أن تلك الوسائل استعملت عبارات “مجزرة ومذبحة ووحشية” تعاطفاً مع “الإسرائيليين” في 70 بالمئة من نحو 177 ألف خبر مصور مقابل عبارة “ما يقال إنها مجزرة” لوصف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في انحياز واضح لكيان الاحتلال.

وأوضح التقرير أن “وسائل الإعلام تلك نشرت 176627 خبراً مصوراً و25515 خبراً مكتوباً حول غزة خلال تلك الفترة”، مشيراً إلى أن “الأخبار حول غزة كانت أقل بنسبة كبيرة جداً”.

ووفقاً للتقرير قدمت وسائل الإعلام لقرائها ومشاهديها الهجمات “الإسرائيلية” على غزة بنسبة 76 بالمئة على أنها حرب بين “إسرائيل” وكتائب القسام، فيما ظهرت عبارة “غزة المحتلة” 28 مرة فقط في جميع الأخبار أما المنشورات المتعلقة بحقوق الفلسطينيين فلم ترد سوى بنسبة 7 بالمئة في أخبار وسائل الإعلام.

التقرير لفت أيضاً إلى أنه تم ذكر القتلى “الإسرائيليين” في 2 من كل 3 أخبار مصورة تستخدم تعابير مؤثرة عاطفياً، بينما انخفض هذا المعدل إلى 1 من كل 10 أخبار مصورة عندما يتعلق الأمر بالشهداء الفلسطينيين.

وتابع التقرير: إنه “في مئة نموذج تم اختيارها عشوائياً تم استخدام كلمة “وحشية” 73 مرة لصالح “إسرائيل” و6 مرات فقط لصالح الفلسطينيين في غزة وكلمة “مذبحة” 77 مرة للإسرائيليين و13 مرة للفلسطينيين في غزة وكلمة “مجزرة” 69 مرة من أجل الإسرائيليين و14 مرة للفلسطينيين”.

كما لفت التقرير إلى أن 42 بالمئة من الأخبار المتعلقة بوصف المشاركين في المسيرات التضامنية مع فلسطين في بريطانيا جرى نشرها من قبل “توك تي في” و”جي بي نيوز”.

وبالرغم من الضغوط التي تمارسها الحكومة البريطانية على جميع الهيئات والمؤسسات البريطانية للتعاطف مع كيان الاحتلال الاسرائيلي إلا أن هناك بعض الجهات التي رفضت الانصياع لموقف الحكومة البريطانية.

قبس صراميجو

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency