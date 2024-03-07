مخدمات المشاريع وأدوات إدارتها… ورشة عمل للجمعية العلمية للمعلوماتية بحمص

حمص-سانا

بهدف مواكبة التقدم التكنولوجي لرواد الأعمال وتسخير إمكاناتهم لتحقيق الابتكار والنجاح في عالم الريادة نظمت حاضنة تقانة المعلومات والاتصالات في فرع الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بحمص ورشة عمل حول المخدمات المناسبة للمشاريع وأدوات إدارتها بمشاركة مجموعة من الشباب الجامعيين والمهتمين.

وتم خلال الورشة في مقر الحاضنة تعريف المتدربين بخدمات استضافة المواقع وأهميتها والعناصر المفتاحية، وتم أيضاً التعريف بالاستضافات والتحكم بها والمنصات البرمجية والبريد الإلكتروني ونظم إدارة الإصدار والشهادات الإلكترونية وتوليدها بشكل مجاني والإدارة الناجحة للمشاريع البرمجية، إضافة إلى تطوير وإعداد مواقع الويب.

ولفتت المهندسة تسنيم الفرا معاون ريادي بالحاضنة في تصريح لمراسلة سانا إلى أهمية المحاور التي ناقشتها الورشة على مدار أربعة أيام واختتمت فعالياتها اليوم والتي شملت إدارة المخدمات المناسبة للمشاريع وحجز النطاق من قبل المتدربين من الطلبة الجامعيين والخريجين بمختلف الاختصاصات.

وبدوره أشار معتز بالله حاكمي “مدرب بالورشة” إلى أهمية مواقع الإنترنت التي يفوق عددها المليار، حيث تم تعريف المتدربين وتزويدهم بالخبرات المطلوبة لإنشاء موقع إنترنت بكل تفاصيله، إضافة إلى آليات نشره على غوغل والترويج له بغض النظر عن الاختصاص العلمي للمتدرب.

وبينت كل من المتدربات بتول موسى دلع نحيلي وآية موسى أهمية الورشة في تطوير مهاراتهن في مجال الويب والمخدمات الأخرى لمواكبة أحدث النظم البرمجية وإنجاح مختلف المشاريع التقنية والبرمجية، فيما أكد أنس محي الدين طالب هندسة معلوماتية أنه استفاد بشكل كبير من القضايا التي عالجتها الورشة.

المتدربان أحمد شيخ أحمد ومحمد بيدق “خريجا هندسة تحكم آلي وحواسيب” وضحا أنه خلال الورشة اكتسبا خبرة إنشاء موقع على الإنترنت، وأصبح يساعدهما بإنشاء مشروعهما الخاص.

تمام الحسن

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