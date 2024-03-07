الدفاع الروسية: إسقاط 123 طائرة مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 123 طائرة مسيرة أوكرانية وقضت على 820 جندياً أوكرانياً خلال اليوم الماضي.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية في دونباس أنه:

في محور دونيتسك..

دمرت القوات الروسية 3 دبابات ومعدات أخرى إضافة إلى 4 مستودعات ذخيرة.

وفي محور خيرسون..

دمرت القوات الروسية دبابتين ومركبتين ومدفع “إم 777” أمريكي الصنع إضافة إلى محطة “أنكلاف بي” للحرب الإلكترونية ومستودع ذخيرة.

وفي محاور جنوب دونيتسك وكوبيانسك وأفدييفكا..

تصدت القوات الروسية بنجاح لهجمات القوات الأوكرانية.

وأشارت الوزارة إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 123 طائرة أوكرانية بدون طيار و6 صواريخ من طراز “هيمارس” وقنبلة جوية موجهة من طراز “هامر” فرنسية الصنع.

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