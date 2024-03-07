تقرير: الشهر المنصرم أكثر أشهر شباط دفئاً في العالم

باريس-سانا

أعلن المرصد الأوروبي للمناخ اليوم أن الشهر الماضي كان أكثر أشهر شباط دفئاً على مستوى العالم على الإطلاق والشهر التاسع على التوالي لدرجات حرارة قياسية في أنحاء الكرة الأرضية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن البرنامج الأوروبي لرصد الأرض “كوبرنيكوس” قوله: إن الفترة الممتدة من شباط 2023 إلى كانون الثاني 2024 شهدت ارتفاعاً في الحرارة بمقدار 1.52 درجة مئوية مقارنة بالحقبة ما قبل الثورة الصناعية لـ 12 شهراً متتالياً.

وتواصل المنحى وفق البرنامج في تحديثاته الشهرية الأخيرة، وكانت الحرارة في شباط المنصرم أعلى بمقدار 1.77 درجة مئوية من التقديرات الشهرية للفترة بين 1850 و1900 وهي الفترة المرجعية قبل الثورة الصناعية.

وارتفعت درجات الحرارة في أجزاء من العالم من سيبيريا إلى أميركا الجنوبية، فيما سجلت أوروبا بدورها الشتاء الأكثر دفئاً على الإطلاق.

وفي النصف الأول من الشهر كانت درجات الحرارة العالمية اليومية مرتفعة بشكل استثنائي بحسب كوبرنيكوس، في وقت سجلت أربعة أيام متتالية معدلات حرارة أعلى بدرجتين مئويتين مقارنة بالفترة قبل الثورة الصناعية بعد أشهر قليلة على تسجيل أول يوم منفرد فوق هذا الحد.

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