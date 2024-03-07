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تحديد مقدار صدقة وفدية الصوم ونصاب زكاة المال النقدي وكفارة اليمين أوالنذر للعام الحالي

2024-03-07

دمشق-سانا

حدد المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف مقدار صدقة وفدية الصيام وكفارة اليمين أو النذر ونصاب زكاة المال النقدي للعام 1445 هجري الموافق لـ 2024 ميلادي.

وأشار المجلس في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أن مقدار صدقة الفطر بالليرات السورية لهذا العام بالحد الأدنى 25 ألف ليرة سورية تقريباً عن كل شخص.

وحدد المجلس فدية الصوم بالحد الأدنى 25 ألف ليرة سورية تقريباً عن كل يوم، وكفارة اليمين والنذر إطعام مسكينين بـ 30 ألف ليرة تقريباً لكل مسكين ومجموعها 300 ألف ليرة سورية تقريباً، كما حدد المجلس نصاب زكاة المال النقدي ومقدار قيمة النصاب الشرعي للفضة والذهب.

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