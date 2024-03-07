زارودنيتسكي: خطر نشوب حرب في أوروبا بات جدياً

موسكو-سانا

حذر رئيس أكاديمية هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فلاديمير زارودنيتسكي من خطر نشوب حرب في أوروبا بسبب سياسات حلف الناتو الاستفزازية.

وقال زارودنيتسكي في مقال نشره في المجلة الشهرية لوزارة الدفاع الروسية (الفكر العسكري) في عددها الأخير: إن “الغرب لا يريد كبح روسيا فحسب بل القضاء على الدولة الروسية بشكلها الحالي”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن امتلاك روسيا أسلحة نووية هو وحده الذي يحول دون تصاعد الصراع في أوكرانيا إلى مجابهة مباشرة مع حلف الناتو.

وأوضح أنه “يصعب اليوم التكهن بمستقبل تطور الموقف المرتبط بازدياد حدة التناقضات التي يقود حلها إلى استخدام القوة العسكرية على الدوام، وليس من المستبعد أن يتحول الصراع في أوكرانيا من حرب بالوكالة ضد روسيا إلى حرب واسعة النطاق في أوروبا”.

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