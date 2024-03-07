سلامي: أمريكا هي من يقف وراء إبادة الفلسطينيين في غزة

طهران-سانا

أكدَّ القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن قتل النساء والأطفال والأبرياء العزل في غزة هو خزي وعار في تاريخ الحياة البشرية وهذا يعني الانهيار الأخلاقي والسياسي والثقافي والاجتماعي للعدو الإسرائيلي وأمريكا وحلفائهما.

وقال سلامي في كلمة له اليوم: “إن العدو الصهيوني يقوم بقصف أناس مظلومين ومحاصرين في مساحة صغيرة ومحرومين من الماء والطعام والسلاح، ويفتخر بذلك وهذا دليل دامغ على قرب زواله”.

وأوضح سلامي أن “أمريكا تخادع، وشعوب العالم تعرف ذلك وتعرف أنها هي التي تصب الزيت على نار الجرائم ضد أهالي غزة، فبينما يقوم السلاح الأمريكي بإبادة الناس، تبادر بإلقاء مساعدات غذائية من الجو، تهرباً من الكراهية العالمية ضدها، وهذا الأمر ليس سوى خداع وتضليل وخزي جديد لأمريكا”، مؤكداً أنها تضطلع بالدور الرئيسي والأول في إبادة الشعب الفلسطيني والعالم يعرف ذلك جيداً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency