نشاطات متعددة في السويداء بمناسبة يوم المرأة العالمي

السويداء-سانا

نفذ مركزا سليم وصلخد المجتمعيان بالسويداء التابعان لجمعية نور للإغاثة والتنمية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم حملة أنشطة متعددة بمناسبة يوم المرأة العالمي المقامة تحت عنوان “الاستثمار في المرأة لتسريع وتيرة التقدم”.

وتضمنت النشاطات في مركز سليم مناظرة حوارية بعنوان ” جدلية الأدوار ” تم خلالها طرح بعض الأفكار المتعلقة بأثر العمل في حياة المرأة، وكذلك نشاط لنادي الاقتصاد الأخضر لإظهار أهمية الزراعة في تنمية الريف وزيادة الموارد وخلق فرص عمل ومواجهة التحديات البيئية، مع تنظيم مبادرة ” أنا قد التحدي” من خلال مباراة كرة قدم بين يافعين ويافعات، إضافة لجلسة توعية بالتشبيك مع الأمانة السورية للتنمية حول المساواة بين الجنسين وفق القانون ومن النواحي النفسية وأهمية دور الرجل في كسر النمطية لدى المرأة.

وفي مركز صلخد المجتمعي شملت النشاطات ورشة قانونية بالتشبيك مع فرع الهلال الأحمر العربي السوري عن الميراث وحق المرأة فيه ومبادرة ” جدار الشهرة ” التي عرض فيها لوحة جدارية كبيرة تم تضمينها قصصا وصور رائدات أعمال على مستوى العالم لتعريف زائرات المركز بهن مع تنظيم مناظرة حوارية بين سيدات أعمال وربات منازل حول ميزات عملهن والتحديات التي تواجههن وآلية التغلب عليها، إضافة لتكريم إحدى السيدات المتميزات.

وأشار مديرا مركزي سليم المجتمعي إيمان نعيم وصلخد المجتمعي وجدي بدرية في تصريح لمراسل سانا إلى أن النشاطات شملت مختلف الشرائح العمرية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وإثبات قدرات المرأة في مختلف المجالات.

كما أطلقت جمعية براعم لرعاية الطفولة بالسويداء اليوم بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في إطار الحملة نشاطين حول صناعة أعمال يدوية للسيدات وتضمينها عبارات حول حقوقهن مع جمل لتعزيز ثقتهن بأنفسهن واستثمارها بأفضل طريقة ممكنة، ونشاطا ترفيهيا للفتيان بهدف إيصال معلومات حول أهمية المساواة وضرورة عدم التمييز مع التطرق خلاله للأدوار الاجتماعية التي وضعها المجتمع وسببت التمييز بين الجنسين.

وذكرت منسقة برنامج العنف القائم على النوع الاجتماعي في الجمعية رنا مزاوي في تصريح لمراسل سانا أن الجمعية مستمرة بنشاطات الحملة في ريف المحافظة حتى الأسبوع القادم، لاستهداف المزيد من السيدات والفتيان والرجال والفتيات، مشيرة إلى أنه سيتم التشبيك مع بعض الجمعيات مثل تنظيم الأسرة والأمانة السورية للتنمية، بهدف تقديم الخدمات الطبية والقانونية للسيدات خلالها لضمان حصولهن على أفضل خدمة ممكنة.

عمر الطويل

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