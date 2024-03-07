الذهب يواصل التحليق عالياً لمستويات غير مسبوقة

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب لتسجل أرقاماً قياسية جديدة اليوم، وتتجه لتسجيل صعودها اليومي السابع على التوالي وسط بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة ومؤشرات من رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول بشأن تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا انحسر التضخم.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2159.79 دولاراً للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2161.09 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2167.00 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.25 دولاراً، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 906.82 دولارات للأوقية، وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1033.44 دولاراً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency