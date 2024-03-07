وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة إلى 35 شهيداً وعشرات الجرحى

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
عطية: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غير مؤهلة لتحقيق الغرض منها ويستخدمها الغرب لتنفيذ أجنداته السياسية
2024-03-06
المقداد يبحث مع وزراء خارجية مصر ولبنان والإمارات وتونس العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية
2024-03-06
برلماني روسي: الولايات المتحدة تفقد نفوذها في الشرق الأوسط وستجبر على الانسحاب من سورية
2024-03-06
المقداد أمام مجلس الجامعة العربية: دعم واشنطن للاحتلال وحمايته في مجلس الأمن يؤكدان شراكتها في جرائمه
2024-03-06
المقداد للجالية السورية في مصر: تمكين المستثمرين السوريين من المساهمة في إعادة إعمار الوطن
2024-03-06
سورية تدين محاولات النيل من الأونروا وتدعو الدول التي علقت تمويلها إلى العدول عن قرارها
2024-03-05
سورية تدين استخدام واشنطن المتكرر للفيتو وترفض ذرائعها للدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي
2024-03-05
محليات
الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار غزيرة على المناطق الساحلية والشمالية الغربية
2024-03-07
هطولات مطرية متفاوتة الغزارة أعلاها 43 مم بريف طرطوس
2024-03-07
مشروع لتطوير بيئة العمل الهندسي وبناء قدرات المهندسين
2024-03-06
طقس الغد… الحرارة إلى انخفاض وهطولات غزيرة متوقعة على بعض المناطق
2024-03-06
مخلوف يبحث مع سفير البحرين آفاق التعاون المستقبلية في قطاع المياه
2024-03-06
احتفاء بعيد المرأة.. افتتاح سوق (منتجات سوريات) في محطة الحجاز
2024-03-06
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية
2024-03-06
رياضة
ماسة علاء الدين.. موهبة صاعدة في رياضة المواي تاي
2024-03-05
مشاركة واسعة في بطولة الجمهورية بالكيك بوكسينغ لجميع الفئات
2024-03-04
بطولة الفرسان الدولية لقفز الحواجز.. محطة جديدة من التألق لفرسان سورية
2024-03-04
اختتام بطولة درعا للشطرنج
2024-03-03
120 لاعباً ولاعبة يتنافسون ببطولة الشوتو كان باللاذقية
2024-03-03
فضية وبرونزيتان لمنتخب السويداء ببطولة الجمهورية للريشة الطائرة
2024-03-03
ريال مدريد يتعادل مع فالنسيا في الدوري الإسباني
2024-03-03
اقتصاد
استقرار أسعار النفط
2024-03-07
الذهب يواصل التحليق عالياً لمستويات غير مسبوقة
2024-03-07
بتكلفة تقدر بـ 89 مليار ليرة… إجازة استثمار لقطاع الصناعات النسيجية في حلب
2024-03-07
الدولار يتراجع بعد تصريحات محافظ المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة
2024-03-06
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً ألفي ليرة
2024-03-06
إجازة استثمار في قطاع نقل الركاب والأفواج السياحية بقيمة 8.5 مليارات
2024-03-06
ارتفاع أسعار النفط
2024-03-06
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
بتكلفة تقدر بـ 89 مليار ليرة… إجازة استثمار لقطاع الصناعات النسيجية في حلب
عطية: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غير مؤهلة لتحقيق الغرض منها ويستخدمها الغرب لتنفيذ أجنداته السياسية
المقداد يبحث مع وزراء خارجية مصر ولبنان والإمارات وتونس العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية
المقداد أمام مجلس الجامعة العربية: دعم واشنطن للاحتلال وحمايته في مجلس الأمن يؤكدان شراكتها في جرائمه
86 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية
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الغباش: 800 ألف خدمة طبية قلبية مجانية وشبه مجانية خلال العام الماضي
سورية تدين استخدام واشنطن المتكرر للفيتو وترفض ذرائعها للدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي
وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة إلى 35 شهيداً وعشرات الجرحى
2024-03-07
2024-03-07
Zeina
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الذهب يواصل التحليق عالياً لمستويات غير مسبوقة
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