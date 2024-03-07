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وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة إلى 35 شهيداً وعشرات الجرحى

2024-03-07

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المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذائف الهاون تجمعاً لجنود العدو الصهيوني وتنفذ كميناً محكماً برتل آليات عسكرية له جنوب شرق حي الزيتون في مدينة غزة

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