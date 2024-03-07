الرئيس البرازيلي: ما يحدث في غزة حرب إبادة جماعية وعلى مجلس الأمن التحرك الفوري لوقفها

برازيليا-سانا

أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أن ما يحدث في قطاع غزة حرب إبادة جماعية مشدداً على ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 152.

وقال دا سيلفا خلال مؤتمر صحفي إن الصور الأخيرة المرعبة والوحشية في غزة تؤكد أن ما يحدث هو إبادة جماعية راح ضحيتها أكثر من 30 ألف فلسطيني معظمهم نساء وأطفال، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

بدورها طالبت جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية بفرض إجراءات طوارئ جديدة على كيان الاحتلال بسبب المجاعة واسعة النطاق التي تحدث في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وأوضحت بريتوريا أن طلبها قد يكون الفرصة الأخيرة المتاحة لهذه المحكمة لإنقاذ الشعب الفلسطيني في القطاع المنكوب والذي يموت بالفعل من الجوع والآن صار على بعد خطوة من المجاعة.

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