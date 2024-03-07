حقنة كل 4 أيام… رجل يتلقى 217 جرعة من لقاح فيروس كورونا

برلين-سانا

تلقى رجل ألماني عمداً عدداً قياسياً من جرعات لقاحات مضادة لفيروس كورونا بلغ 217 جرعة خلال 29 شهراً أي بمتوسط جرعة واحدة كل 4 أيام من دون أن تظهر عليه أي آثار جانبية ليكون بذلك الشخص الأكثر تطعيماً على الأرجح في التاريخ.

وذكرت شبكة سي ان ان الإخبارية أن هذا الرجل أقدم على تلقي الجرعات من دون أي توجيه طبي ليصبح تجربة لجرعات كوفيد وأثرها على جهاز المناعة البشري.

وبدأ باحثون طبيون بدراسة حالته ليجدوا عدداً أكبر من الخلايا المناعية من حيث الأجسام المضادة والخلايا التائية مقارنة بمجموعة المقارنة التي حصلت للتو على ثلاث جرعات من اللقاح لكن استجابته المناعية لم تكن بالضرورة أفضل أو أسوأ من مجموعة التحكم تلك.

ولاحظ علماء من جامعة فريدريش ألكسندر في ارلانغن نورمبرغ في دراسة نشرت نتائجها مجلة ذي لانست انفكشويس ديزيسز البريطانية أن الجهاز المناعي لهذا الألماني البالغ 62 عاماً يعمل بشكل مثالي.

ولم يصب ذلك الرجل بفيروس كورونا مطلقاً ولم يتبين ما إذا كان ذلك بسبب كل تلك الجرعات أو بسبب سلوكه أو أي شيء آخر.

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