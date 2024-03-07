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الدولار يتراجع بعد تصريحات محافظ المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

2024-03-06

نيويورك-سانا

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في شهر مقابل اليورو اليوم.

وذكرت رويترز أن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية تراجع مقابل سلة من ست عملات بنحو 30 بالمئة إلى 103.57.

وكان المؤشر صعد 3.6 بالمئة إلى 104.97 منذ بداية العام وحتى منتصف شباط مدعوماً ببيانات اقتصادية أمريكية قوية لكنه تراجع بعد أن أظهرت بيانات حديثة بعض الضعف.

وتراجع الدولار 0.43 بالمئة مقابل الين ليسجل 149.4.

وانخفض الدولار 0.42 بالمئة مقابل نظيره الكندي.

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