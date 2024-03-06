مسابقة أدبية في فرع طرطوس لاتحاد الكتاب العرب

طرطوس-سانا

أعلن فرع طرطوس لاتحاد الكتاب العرب عن إطلاق مسابقة أدبية موضوعها إحياء ذكرى مئوية الشاعر نزار قباني.

وبيّن رئيس فرع الاتحاد منذر عيسى في تصريح لمراسلة سانا أنه تم تحديد عدد من الشروط الخاصة للمشاركة في المسابقة منها أن يكون المشارك من مواليد محافظة طرطوس وعمره بين 15 و25 سنة وأن يكون النص باللغة العربية الفصحى وخالياً من الأخطاء الإملائية والنحوية، ومن شعر التفعيلة “وجداني أو عاطفي” وجديداً غير منشور بأي وسيلة إعلامية، وأن يقدم المشارك النص مطبوعاً على ثلاث نسخ وخالياً من الاسم، ويرفق به صورة عن الهوية الشخصية بمغلف واحد.

وأشار عيسى إلى أنه سيتم استقبال الأعمال الأدبية في مقر الفرع الكائن بالمشروع السادس مقابل الشركة العامة للطرق والجسور اعتباراً من تاريخ 3-3-2024 ولغاية 1-4 خلال أوقات الدوام الرسمي.

يشار إلى أنه سيتم تكريم الفائزين بجوائز مالية يبلغ عددها ست جوائز سيتم توزيع 5 جوائز من لجنة التحكيم وجائزة سادسة من بين النصوص، وسيكون لها تميز خاص خلال حفل في مقر الاتحاد يحدد موعده لاحقاً.

راما ضوا

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