الشاب محمد أحمد.. تميّز في نظم حماية المواقع الإلكترونية

طرطوس-سانا

يسعى محمد أحمد طالب هندسة تكنولوجيا المعلومات والحاسب في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باللاذقية من خلال تقديم برمجية نظام حماية بالفايروول لمراقبة حركة البيانات عبر الشبكات لتمثيل سورية في مؤتمر جيسيك لخبراء الأمن السيبراني الذي ينعقد في كل عام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتابع أحمد 21 عاماً تعلّم نظم الأمن السيبراني الخاص بحماية المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي للوصول إلى خبرة أوسع في مجال التحقيق الجنائي الرقمي والطب الرقمي بعد حصوله على شهادة مهندس شبكات من شركة سيسكو وشهادات تدريبية في مجال الأمن الرقمي والهجمات الإلكترونية والحماية وشهادة مصدقة في تصميم الشبكات الاحترافية معتمدة من شركات أونلاين وفق ما ذكر.

ويرى أحمد أن وجوده ضمن كوادر الجيش الإلكتروني السوري منذ عام 2015 إلى الآن أكسبه خبرة واسعة في مجال الأمن المعلوماتي على الشبكة العنكبوتية وما حققه هذا الفريق من نتائج مهمة في صد الهجمات الإلكترونية على عدة مواقع مهمة بحرفية عالية.

التكريمات والأوسمة التي نالها أحمد وفق ما ذكر لـ سانا الشبابية كانت دافعاً لتقديم خبرته على شكل دورات أونلاين مجانية لطلاب الجامعة في كيفية الحماية الذاتية وأساليب القرصنة الأخلاقية وحماية المواقع ونشر نصائح تقنية عن أساليب تفادي الوقوع بفخ الهكر إضافة إلى مساعدة العديد من الأشخاص باستعادة حساباتهم الإلكترونية المسروقة مع تحديد من قام بسرقة الحساب ومواقع المطلوبين أو الهكر غير الأخلاقيين.

شغفه وخبرته بالعمل في مجال السوشيال ميديا والهندسة أتاحت له فرصة تقديم مقالات بحثية في صفحة المهندسين العرب التي تعنى بالمواضيع الهندسية ووجوده في صفحة المهندسين السوريين ليكون مطوراً ومشرفاً وعصب فريقها التقني وعضواً في فريق “اي تي بي ار” للتقدم وإعادة الاعمار الهندسي.

ويؤكد أحمد سعيه حالياً للحصول على شهادة الدبلوم في الأمن السيبراني البريطاني وزيادة خبرته في فضاء نظم المعلومات والشبكات وحمايتها بعد قبوله في تدريب دبلوم السايبر سيكورتي بعد اجتيازه اختبار المستوى الأول في فحص الأنظمة والهجمات الإلكترونية وكمعتمد في الأمن الهجومي ومساعد شبكات معتمد من سيسكو ومساعد العمليات السيبرانية.

فاطمة حسين

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