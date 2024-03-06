اتحاد الطلبة يطلق دورة تدريبية لرفد الفريق الوطني المتخصص في تيسير وإدارة جلسات الحوار

دمشق-سانا

أطلق المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية اليوم دورة تدريبية بمشاركة 73 شاباً وشابة من مختلف المحافظات لرفد الفريق الوطني المتخصص في تيسير وإدارة جلسات الحوار بكوادر مؤهلة ومدربة وذلك في المدينة الجامعية “تجمع برزة” بدمشق.

وتركز الدورة التدريبية التي تستمر لغاية العاشر من الشهر الجاري على تزويد المشاركين وإطلاعهم على مهارات التواصل والبناء الفكري وتكريس الحوار كثقافة مجتمعية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المشرف على الدورة راضي سلامة أوضح في تصريح لسانا أن الدورة تأتي في إطار خطة الاتحاد بتطوير فريق العمل الذي يقود الحوارات التي يقيمها الاتحاد أو شركاؤه، مبيناً أنه سيتم تزويد المشاركين بمهارات الحياة من خلال حقيبة تدريبية متكاملة الهدف بما يسهم في المساعدة على التوصل إلى مخرجات غنية ومفيدة لهذه الجلسات لتنعكس إيجاباً على المجتمع مستقبلاً وخلق حالة نوعية بين شريحة الشباب تؤدي إلى نشر ثقافة تقبل الرأي الآخر.

وأشار سلامة إلى أن الشباب المشاركين في الدورة تم انتقاؤهم بناء على استمارة الكترونية خاصة بموضوع التدريب الذي يتضمن مجموعة من المهارات كما تم توسيع شريحة المشاركين فيها لتشمل شبابا من مختلف المجالات ولا تقتصر فقط على طلاب الجامعات، مبيناً أنه سيتم في ختام الدورة إعلان الناجحين والمقبولين للانضمام إلى الفريق الوطني الخاص بالحوار.

وكان الاتحاد الوطني لطلبة سورية أعلن في شهر تموز من عام 2021 عن تشكيل فريق وطني متخصص في تيسير وإدارة جلسات الحوار التي يقيمها في مختلف المجالات.

هيلانه الهندي

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