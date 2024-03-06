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بوتين: مستعدون للتعاون مع وكالة الطاقة الدولية في جميع المجالات

2024-03-06

موسكو-سانا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده للعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بكافة المجالات مشيداً بخطوات تعزيز التعاون المتبادل.

وخلال لقائه مدير عام الوكالة رافائيل غروسي في مدينة سوتشي الروسية اليوم قال بوتين “نحن على استعداد لمزيد من العمل في جميع هذه المجالات وذلك بهدف ضمان السلامة في جميع أنحاء العالم”.

وشدد بوتين على أن روسيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها لضمان الأمن في أي وقت يتعلق فيها بالطاقة النووية.

ومن جانبه أكد غروسي على أهمية محادثاته مع الرئيس بوتين مشدداً على استعداده لمناقشة المواضيع الحساسة معه.

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