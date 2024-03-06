مخلوف يبحث مع سفير البحرين آفاق التعاون المستقبلية في قطاع المياه

دمشق-سانا

بحث وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف مع سفير مملكة البحرين في دمشق وحيد مبارك سيار عدداً من القضايا التي تهم الجانبين في قطاع المياه وآفاق التعاون المستقبلية.

وعرض الوزير مخلوف خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة اليوم واقع البنى التحتية في قطاعات الري ومياه الشرب والصرف الصحي التي يتم العمل لإعادة تأهيلها بعد الأضرار التي لحقت بها جراء الإرهاب و الزلزال مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات في البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

من جانبه استعرض السفير سيار تجربة المملكة في قطاع المياه، مؤكداً أهمية تطوير التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال بناء القدرات والكوادر الفنية في البلدين.

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