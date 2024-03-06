SCS-NET
الشريط الإخباري

عملية طوفان الأقصى تدخل يوماً جديداً.. أبرز التطورات

2024-03-06

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

المزيد من الصور والفيديوهات على قناة التلغرام

– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم 152 على القطاع إلى 30717 شهيداً و72156 جريحاً.

– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 9 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيداً و113 جريحاً.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بوابل من قذائف الهاون مقر قيادة للعدو الإسرائيلي جنوب مدينة غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة “تاندوم” ناقلة جند للاحتلال الإسرائيلي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

– الخارجية الفلسطينية تطالب بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة بني سهيلا في خان يونس جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

انظر ايضاً

الخارجية الفلسطينية تطالب بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved