عملية طوفان الأقصى تدخل يوماً جديداً.. أبرز التطورات

القدس المحتلة-سانا

أبرز تطورات عملية (طوفان الأقصى) التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي:

المزيد من الأخبار حول تطورات عملية “طوفان الأقصى”

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– وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم 152 على القطاع إلى 30717 شهيداً و72156 جريحاً.

– وزارة الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 9 مجازر في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيداً و113 جريحاً.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بوابل من قذائف الهاون مقر قيادة للعدو الإسرائيلي جنوب مدينة غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف بقذيفة “تاندوم” ناقلة جند للاحتلال الإسرائيلي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

– الخارجية الفلسطينية تطالب بفتح جميع المعابر لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة بني سهيلا في خان يونس جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 3 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.