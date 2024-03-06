الدفاع الروسية تعلن اعتراض 3 طائرات فرنسية فوق البحر الأسود

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم اعتراض الطيران الروسي ثلاث طائرات فرنسية فوق البحر الأسود ومنعها من انتهاك الأجواء الروسية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها: إنه “من أجل منع انتهاك حدود روسيا الاتحادية أقلعت مقاتلة من طراز “سو-27” تابعة للفريق المناوب لقوات الدفاع الجوي للتصدي لطائرات فرنسية اقتربت من الحدود الروسية، وهي طائرة الإنذار المبكر والتحكم من نوع “اف 3 أي” ومقاتلتان من طراز “رافال”، حيث غيّرت الطائرة الفرنسية مسارها وغادرت المنطقة بعد اقتراب المقاتلة الروسية منها.

وأشارت الوزارة إلى أن المقاتلة الروسية عادت بسلام إلى قاعدتها، حيث نفذت تحليقها بالتوافق الكامل مع القواعد الدولية بشأن استخدام الأجواء الدولية وقواعد أمن الطيران.

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